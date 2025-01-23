Mardin Belediyesi, Çiftçilere Salep Fideleri Dağıttı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, alternatif tarım ürünlerini yaygınlaştırmak ve çiftçilere yeni gelir kaynakları sağlamak amacıyla salep fideleri dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki tarımsal faaliyetlere alternatif oluşturmak ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimini artırmak amacıyla Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilere salep bitkisi fidelerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Artuklu ve Savur ilçelerinde farklı alanlarda deneme amaçlı salep bitkisi fideleri toprakla buluşturuldu.

Projenin amacı, bölgede tarımsal faaliyetlere alternatif, yüksek gelir sağlayan ürünlerin desteklenmesi ve yeni tarım arazilerinin kazandırılmasıdır. Ayrıca, gıda ve ilaç sanayisinde önemli bir yere sahip olan salep bitkisinin Mardin'de tanıtılması ve çiftçilere kazanç sağlayan bir ürün olarak benimsetilmesi hedefleniyor.