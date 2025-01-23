Üye Girişi
Haberler
Elazığ'da maden ocağında patlama! Göçük altında kalan işçiler var

Maden ocağında patlama! Göçük altında kalan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Yangında 12. kattan atlayan Şevval'in annesi, kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı

Acılı anne kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı

Mardin Belediyesi, Çiftçilere Salep Fideleri Dağıttı

Mardin Belediyesi, Çiftçilere Salep Fideleri Dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, alternatif tarım ürünlerini yaygınlaştırmak için çiftçilere salep fideleri dağıttı. Proje, tarımsal faaliyetlere alternatif oluşturmayı ve yüksek gelir sağlayan ürünlerin üretimini artırmayı hedefliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, alternatif tarım ürünlerini yaygınlaştırmak ve çiftçilere yeni gelir kaynakları sağlamak amacıyla salep fideleri dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki tarımsal faaliyetlere alternatif oluşturmak ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimini artırmak amacıyla Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilere salep bitkisi fidelerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Artuklu ve Savur ilçelerinde farklı alanlarda deneme amaçlı salep bitkisi fideleri toprakla buluşturuldu.

Projenin amacı, bölgede tarımsal faaliyetlere alternatif, yüksek gelir sağlayan ürünlerin desteklenmesi ve yeni tarım arazilerinin kazandırılmasıdır. Ayrıca, gıda ve ilaç sanayisinde önemli bir yere sahip olan salep bitkisinin Mardin'de tanıtılması ve çiftçilere kazanç sağlayan bir ürün olarak benimsetilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel
img

Galatasaray defterini kapattı
img

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
img

150 kişi birbirine girdi! Bıçaklananlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.