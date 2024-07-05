Mardin Barosu Elektrik Kesintilerine Tepki Gösterdi

MARDİN Barosu, havaların ısınmasıyla birlikte sık sık yaşanan elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla kitlesel basın açıklaması düzenledi. Mardin Baro Başkanı İsmail Elik, "Enerji kesintileri gün içerisinde 10 saati bulmakta, kesintiler sırasında yaşanan voltaj dalgalanmaları nedeniyle birçok elektrikli ev aleti ve tarımsal sulama kuyusu zarar görmektedir. Kesintilerin neredeyse çoğu zaman bildirimsiz yapılmaktadır. Bakımların yılın bu zamanına denk getirilmesi iyi niyetten uzak bir uygulamadır" dedi.

Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda yapılan basın açıklamasına DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, baro avukatları, çiftçiler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasını okuyan Mardin Baro Başkanı İsmail Elik, yaşanan voltaj dalgalanmalarının elektrikli ev aletlerine zarar verdiğini belirterek, "Havaların ısınması ile birlikte Mardin merkez ve ilçelerinde, köylerinde yıllardır yaz aylarında yaşanan enerji kesintileri, borçlu ve borçsuz ayrımı yapılmaksızın abonelerin borcu gerekçe gösterilerek tekrarlanmaya başlamıştır. Yine yılın bu zamanlarında bakım adı altında kesintiler yapılmaktadır. Enerji kesintileri gün içerisinde 10 saati bulmakta, kesintiler sırasında yaşanan voltaj dalgalanmaları nedeniyle birçok elektrikli ev aleti ve tarımsal sulama kuyusu zarar görmektedir. Kesintilerin neredeyse çoğu zaman bildirimsiz yapılmaktadır. Bakımların yılın bu zamanına denk getirilmesi iyi niyetten uzak bir uygulamadır" dedi.

'DİYARBAKIR SINIRINDAKİ YANGIN DA ELEKTRİK KAYNAKLI'

Diyarbakır- Mardin sınırında 20 Haziran'da 15 kişinin öldüğü yangının da elektrikten kaynaklandığını belirten Elik, elektrik kesintilerinin tarımı çok olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Özellikle çiftçilerimize karşılamaları mümkün olmayan şişirilmiş faturalar kesilmekte ve çoğu çiftçimizin bütün mahsullerini satsa bile bu fahiş ve denetimsiz faturaları karşılama şansı olamamaktadır. Eğer çiftçi mahsulden kar elde edemiyorsa alışveriş yapma şansı olmadığında bu durumda esnafımız da maddi sıkıntı içine girmekte, tarımsal ürünlere dayalı sanayi bölgesindeki fabrikalar da zor durumda kalmaktadır. Bu aynı zamanda kamusal bir zarar olduğundan bölge ekonomisine ve dolayısıyla ülke ekonomisine büyük bir darbedir. Yani tarım olmadığı zaman bölge geçim sıkıntısını daha şiddetli yaşamaktadır. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen yangınlar yine DEDAŞ'ın gerekli önlemleri almamasından kaynaklandığı hazırlanan raporlardan anlaşılmaktadır. Elektrik kamusal bir hizmettir. Devlet, 'ben bu hizmeti özelleştirdim, artık beni ilgilendirmiyor' deme şansına sahip değildir. DEDAŞ özelleştirilmiş olsa bile devletin görevi bu kamusal hizmeti sunan şirketleri denetlemek ve vatandaşın eksiksiz olarak hizmetten yararlanmasını sağlamaktır. Bu bağlamda yetkili mercileri bu denetimleri yerine getirmeye çağırıyoruz" diye konuştu.