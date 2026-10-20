Mao Ning, ABD'nin DeepSeek talimatına aşırı güvenlikçi yaklaşım diyerek karşı çıktı

Mao Ning, ABD'nin DeepSeek talimatına aşırı güvenlikçi yaklaşım diyerek karşı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin federal kurumlara DeepSeek'in yapay zeka araçlarını kullanmayı bırakma talimatına, ulusal güvenlik kavramının aşırı genişletilmesi gerekçesiyle karşı çıktı. Mao, Çinli şirketlerin haklarını koruyacaklarını belirtti.
BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ulusal güvenlik kavramının aşırı genişletilmesine ve bilim, teknoloji, ekonomi ve ticaret konularının siyasallaştırılmasına her daim karşı çıktıklarını söyledi.
Mao, salı günü düzenlediği basın toplantısında, ABD hükümetinin federal kurumlara Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in geliştirdiği yapay zeka araçlarını kullanmayı bırakma talimatı vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD hükümeti söz konusu talimatı pazartesi günü vermişti.
Mao, "Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağız" dedi.