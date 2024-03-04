Mansur Yavaş Ankara Toptancı Hali'nde Esnafla Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin ABB başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına Ankara Toptancı Hali'nde devam etti.

Yavaş, Yenimahalle ilçesinde bulunan hali ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yavaş'a, CHP Altındağ Belediye Başkan adayı Ramazan Değerli ile Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu eşlik etti.

Yavaş, meyve sebze tezgahlarını gezerek, talepleri not aldı.