Manisa Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada, sepetli motosiklete çarpan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında meyana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avşar Mahallesi istikametinden kavşaktan Turgutlu yönüne dönmek için kavşağa yanaşan Yunus Bayram (79) idaresindeki 45 ZC 1388 plakalı sepetli motosiklete Turgutlu istikametinden Salihli yönüne gitmekte olan Fırat C. (26) idaresindeki 45 ALY 380 otomobil çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle feci şekilde motosikletten savrulan Yunus Bayram olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Fırat C. Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA