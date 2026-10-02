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Manisa Soma'daki göçükte 5 işçi öldü, Maden Mühendisleri Odası inceleme istedi

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Manisa Soma'daki göçükte 5 işçi öldü, Maden Mühendisleri Odası inceleme istedi
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TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Manisa'nın Soma ilçesindeki göçükte 5 işçinin hayatını kaybettiğini, 2 işçinin yaralandığını bildirdi. Oda, kazanın nedenlerine ilişkin kesin tespit yapılamadığını belirterek bağımsız, bilimsel ve şeffaf teknik inceleme istedi.

(ANKARA) - TMMOB Maden Mühendisleri Odası'ndan, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı göçüğe ilişkin yapılan açıklamada, "Alınmayan önlemelerde meydana gelen iş kazaları, yaşadığımız çağda madenlerde yaşanan göçükler kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı göçüğe ilişkin açıklama yapıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, kazanın ardından TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından oluşturulan heyetin inceleme yapmak üzere Soma'ya gönderildiği bildirildi.

Heyetin tespitlerine yer verilen açıklamada, kazanın meydana geldiği sırada ayakta üretime hazırlık çalışmalarının sürdüğü, D-5 ayağının tavan ayak olarak kullanılmasının ve burada üretim yapılmasının planlandığı kaydedildi. Çalışmaların yürütüldüğü bölgede fay hattının bulunduğu, göçüğün meydana geldiği bölümde tavan taşına ulaşıldığı ve dört direkli trapez çelik bağ tahkimatla tahkim edildiğinin bildirildiği ifade edildi.

Ocağa girilememesi nedeniyle tahkimatın bağlantı elemanlarına ilişkin inceleme ve tespit yapılamadığı belirtilen açıklamada, ayak içerisinde yaklaşık 26 metrelik bölümde göçük meydana geldiği bildirildi.

"KAZANIN NEDENLERİ HAKKINDA KESİN TESPİTLER YAPILAMADI"

Kazanın nedenlerine ilişkin kesin tespit yapılamadığı kaydedilen açıklamada, "Ocağın jeolojik yapısı, işletme projesi, ocak planı ve düzenlenmesi gerekli kayıtlar elde edilemediği için kazanın nedenleri hakkında kesin tespitler yapılamamıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göçüğün nedenlerinin belirlenmesi için bağımsız, bilimsel ve şeffaf bir teknik inceleme yürütülmelidir. İncelemede; tavan tabakalarının özellikleri, süreksizlikler, hazırlık açıklığının geometrisi, tahkimatın tasarımı ve uygulaması, zemin koşulları, gözlem ve ölçüm kayıtları ile montaj öncesi çalışma düzeni birlikte değerlendirilmelidir. Kurtarma çalışmalarını aksatmadan ilgili kayıt ve deliller korunmalı; olayın oluş mekanizması ve varsa ihmal ve sorumluluklar somut bulgularla ortaya konulmalıdır.

"İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL ÖNCELİK OLMALIDIR"

Dünyada ve ülkemizde hiçbir iş kazası tek bir nedene dayalı olarak meydana gelmemektedir. Bu nedenle madencilikte işçi sağlığı ve iş güvenliği; planlamadan başlayarak, hazırlık, montaj, üretim ve söküm aşamalarının tamamında temel öncelik olmalıdır.

Bilim ve mühendislik esaslarının uygulanması, etkin kamusal denetim, maden mühendislerinin mesleki bağımsızlığı ve çalışanların güvenlik kaygılarını özgürce bildirebilmesi güvenli çalışma ortamının vazgeçilmez koşullarıdır. Bununla birlikte sermayenin bilimi reddeden, işçi sağlığı ve iş güvenliğini maliyet unsuru olarak gören yönetim anlayışı ile buna izin veren siyasi tercihler ve politikalar yaşanan ölümlerin asıl nedenidir. Alınmayan önlemelerde meydana gelen iş kazaları, yaşadığımız çağda madenlerde yaşanan göçükler kabul edilemez."

Kaynak: ANKA
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