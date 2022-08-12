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Manisa haberi... Manisa'da polisten kaçan sürücünün yönetimindeki otomobil, 6 araca çarptı

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Manisa haberi... Manisa'da polisten kaçan sürücünün yönetimindeki otomobil, 6 araca çarptı

Manisa gündem haberi: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün yönetimindeki otomobil, 6 araca çarptı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün yönetimindeki otomobil, 6 araca çarptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi 810 sokakta şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan E.K. (26) otomobiliyle kaçmaya başladı. Otomobil, önce seyir halindeki taksiye ardından park halindeki 5 araca çarparak durdu.

Araçlarda hasar oluştu.

Gözaltına alınan E.K'nin yapılan kontrolünde 64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

E.K. işlemler için emniyete götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Şehzadeler Hisarcık Manisa Güncel Haberler

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