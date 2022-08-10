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Manisa haberi: AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Çipiloğlu'ndan parti afişlerinin yırtılmasına tepki

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Manisa haberi: AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Çipiloğlu'ndan parti afişlerinin yırtılmasına tepki

Manisa gündem haberine göre AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, partisinin kuruluş yıl dönümüne ilişkin hazırlanan afişlerin yırtılmasına tepki gösterdi.

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, partisinin kuruluş yıl dönümüne ilişkin hazırlanan afişlerin yırtılmasına tepki gösterdi.

Çipiloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan reklam tabelasındaki parti afişlerinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yırtıldığını öğrendiklerini belirtti.

Konuya ilişkin emniyet yetkililerine haber verdiklerini belirten Çipiloğlu, "Hazırlanan parti afişleri partimizin 21. kuruluş yılı dönümüne ilişkindi. Emniyet yetkilileri gerekli incelemenin başlatıldığını ifade ettiler. Biz olayın bireysel olduğunu düşünmek istiyoruz. AK Parti teşkilatları olarak olayı gerçekleştirenleri şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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