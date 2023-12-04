Üye Girişi
Haberler

Manisa'daki İlkokul Öğrencileri Filistin'e Yardım Yaptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Demirci ilçesindeki 75. Yıl Alime Paşa İlkokulu öğrencileri, Filistin için yardım kampanyası düzenleyerek topladıkları 5 bin 850 lirayı Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki 75. Yıl Alime Paşa İlkokulu öğrencileri, aralarında topladıkları 5 bin 850 lirayı, "Özgür Filistin'in yanındayız" kampanyası kapsamında Türkiye Diyanet Vakfının banka hesabına yatırdı.

75. Yıl Alime Paşa İlkokulu Müdürü Necdet Kavak, AA muhabirine, öğrencilerin talebiyle Filistin için yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Öğrencilerine ve ailelerine teşekkür eden Kavak, "Değerler eğitimi kapsamında yaptığımız bu çalışma ile yardımlaşma bilincini de öğrencilerimizde oluşturmaya gayret ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Merve Ünlü ise Filistinliler için büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Onlar için her zaman dua ediyoruz. Harçlıklarımızı göndererek yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Türkiye Demirci Manisa Uluslararası İlişkiler Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title