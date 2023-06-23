Manisa'daki Geri Dönüşüm Tesisi Yangınına Adli Soruşturma Başlatıldı

YANGINLA İLGİLİ CUMHURİYET SAVCILIĞI'NCA ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen ve 17 saat sonra kontrol altına alınan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında söndürme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğuna dikkati çeken Vali Karadeniz, "Yangın, kontrol altında ve artık söndürülme çalışmaları tamamlanmak üzere, fakat soğutma çalışmaları bir miktar daha devam edecek. Yangının neden çıktığı soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Farklı kurumlardan, 144 personel, çoğunluğu itfaiye ve arazöz olmak üzere 75 araç, 3 adet yangın söndürme helikopteri çalışmalarda görev aldı. Ayrıca yangınla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. Yangınla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce idari süreç başlatıldı. Muhtemelen firmaya para cezası uygulaması, faaliyet izninin iptali uygulanacak ve yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce ilgili yasa hükümleri çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yangının nedenini ortaya çıkarmadan, ayrıntılara girmek şu süreçte yanlış olur. Bu tamamen adli soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacak ama burada böyle bir yangın varsa muhakkak bir şeylerin eksik bırakıldığını da söylemek gerekir. Eğer herhangi bir ihmal söz konusuysa onunla ilgili hukuki işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Çevre Bakanlığımızca çevre izin lisans belgesi bulunan tehlikeli atık geri kazanım, tehlikesiz atık geri kazanım, ambalaj atığı toplama ayırma ve geri kazanım, tanker temizleme, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme' konusunda ve münferit aynı adreste yer alan 'İşleme, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme, toplama ayırma tesisi' olarak faaliyet gösteren Geçici Faaliyet Belgesi bulunan işletmelerde başlayan yangının, Manisa, İzmir ve çevre ilçelerden gelen İtfaiye ekiplerinin gün boyu müdahalesiyle büyük oranda söndürüldüğü, tesiste itfaiye ekipleri tarafından yer yer soğutma çalışmalarının devam ettiği, tesisin belirli bölümlerinden yoğun duman çıkışının devam ettiği tespit edilmiştir. Yangının tamamen söndürülmemesi ve soğutma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle tesis alanının tamamında inceleme yapılamamış olup, soğutma çalışmalarının tamamlanması ve yoğun dumanın ortadan kalkması ile birlikte tesis alanında daha sağlıklı inceleme yapılacaktır. Her iki tesiste bulunan söz konusu atıkların çoğunluğunun yangında hasar gördüğü ve yandığı değerlendirilmektedir. İşletmelerin fiziksel koşullarının uygun olmadığının tespiti ve çevre kirliliğine neden olmasından dolayı çevre izin ve lisanslarının iptal edilmek üzere Bakanlığımıza bildirilmiştir. Münferit her iki firmaya da ayrı ayrı çevre kirliliği oluşturması sebebiyle 3.665.289,00 TL toplam 7.330.578,00 TL idari para cezası uygulanmış olup, çevre izin ve lisansının iptaline müteakip kapatma planı kapsamında yangın sonrası atıkların Bakanlığımızdan lisanslı tesislere gönderilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda, işletmelerin münferit adreste çevre kirliliğine sebebiyet vermesinden dolayı Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurularında bulunulmuştur" denildi.

ERSAN ERDOĞAN/ MANİSA,