Asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı. Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin 7 noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda, çok sayıda araç ile şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimlerde yakalanan farklı suçlardan aranan 5 kişi, emniyete götürüldü. Ayrıca, 3 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullandıkları için cezai işlem uygulandı. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler

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