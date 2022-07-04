Asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin 7 noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, çok sayıda araç ile şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Denetimlerde yakalanan farklı suçlardan aranan 5 kişi, emniyete götürüldü.
Ayrıca, 3 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullandıkları için cezai işlem uygulandı.
AA / Serkan Özcan - Güncel