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Asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin 7 noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, çok sayıda araç ile şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetimlerde yakalanan farklı suçlardan aranan 5 kişi, emniyete götürüldü.

Ayrıca, 3 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullandıkları için cezai işlem uygulandı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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