Manisa'da Zeytin Hırsızlığına Karşı Jandarma Tedbir Alıyor

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Manisa'da zeytin bahçeleri, hasat zamanında meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı jandarma komando timleri tarafından gece görüş cihazları, termal kameralar ve devriye faaliyetleriyle korunuyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye'nin en önemli zeytin ve üzüm yetiştirme merkezlerinden olan Manisa'da hasat döneminde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla önleyici kolluk hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Çiftçilerin alın terini korumak amacıyla alınan tedbirlere ek olarak, kritik noktalarda komando timleri de ilave emniyet tedbirleri alıyor. Komando timleri, envanterlerindeki gece görüş cihazları ve termal kameralar dahil her türlü teknolojik teçhizatı kullanarak, olabilecek hırsızlıkların engellenmesi için görev yapıyor. Bunun yanında, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma asayiş birimleri de devriye faaliyetleriyle bölgeyi sürekli kontrol ederek, vatandaşları başta arazi ve depolarına güvenlik kamerası kurmaları konusunda yönlendirip, almaları gereken bireysel tedbirler konusunda bilgi veriyor.

Öte yandan, dün Kırkağaç ilçesinde başkasına ait bir tarladaki zeytinleri çalan 4 şüpheli suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, ele geçen ürünler sahibine teslim edildi. - MANİSA