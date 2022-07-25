Manisa'da sulama sezonunda 460 bin dekar arazi sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Manisa'da 2022 yılı yaz sulama sezonunda toplam 460 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.

DSİ'den yapılan açıklamada, DSİ'nin ülke ve bölge ekonomisini kalkındırmaya devam ettiği belirtilerek, yatırımları kısa zamanda faydaya dönüştürüp verimli topraklara bereket katıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Akca, modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarına işaret ederek, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Manisa'da 2022 sulama sezonunda 460 bin dekar tarım arazisini sulayacaklarını aktaran Akca, şunları kaydetti:

"Manisa ve ülke ekonomisine 2022 yılı birim fiyatlarıyla yaklaşık 1 milyar 380 milyon lira katkı sağlanmasını hedefliyoruz. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."