Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
AA - Serkan Özcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Manisa'da otomobilde 3 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
MANİSA (AA) - Manisa'da otomobilde 3 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri otomobili merkez Şehzadeler ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.
Araçtaki aramada 3 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira ele geçirildi.???????
Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
AA / Serkan Özcan - Güncel