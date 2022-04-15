Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Manisa'da otomobilde 3 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'da otomobilde 3 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri otomobili merkez Şehzadeler ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada 3 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira ele geçirildi.???????

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA / Serkan Özcan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Manisa, Güncel, Haberler

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