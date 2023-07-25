Manisa'da Orman Yangını Devam Ediyor

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Saruhanlı'nın kırsal Hatıplar Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda orman personeli sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine İzmir ve Balıkesir'den de ekipler takviye edildi. Alevlen Sarısığırlar Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı. Mahalledeki 14 ev ve 3 ahır tamamen, 1 ev ise kısmen yandı. Öte yandan Çaltepe, Gökbel ve Sarıçam mahalleleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. İki yönlü ilerleyen yangının Çaltepe ve Gökbel'e doğru ilerleyen kısmı, dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı, Sarıçam Mahallesi'nin üst kısmında ise yangın gece boyunca devam etti. Yangına 9 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibi müdahale etti. 4 gece görüşlü helikopter yangına müdahalesini sürdürürken, havanın aydınlanması ile diğer helikopterler de müdahale için harekete geçti. Saatlerdir devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.