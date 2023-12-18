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Manisa'da kumar operasyonu: 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde kumar oynattığı tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, ilçedeki iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile kumar oynamada kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi. Masalarda ele geçirilen 12 bin 300 liraya el kondu. Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye para cezası kesildi. 'Kumar oynamaya yer ve imkan sağlanmak' suçundan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kumar oynattığı tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, ilçedeki iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile kumar oynamada kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi. Masalarda ele geçirilen 12 bin 300 liraya el kondu.

Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye para cezası kesildi.

"Kumar oynamaya yer ve imkan sağlanmak" suçundan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Akhisar Manisa Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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