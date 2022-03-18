Manisa Büyükşehir'den Akhisar'ı Sevindiren Yol Çalışması

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Sona gelinen çalışma ile Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere birçok mahalleye ulaşımın bağlantısı sağlanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kamulaştırma sonrasında yol yapım çalışmalarına başladı. Yaklaşık 5 yıldır devam eden mahkeme sonrasında çıkan kamulaştırma kararının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 13 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yapılan yıkımların ardından yol yapım çalışmalarına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere birçok mahalleyi birbirine bağlayarak ulaşıma sağlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Öztozlu'ya incelemesinde MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve ilgili mahalle muhtarları eşlik etti.

"Muhtar ve vatandaşlar olarak çok memnunuz"

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Kadir Zengil, yapılan çalışmayla ilgili olarak, "Ring yolu dediğimiz bu yol, trafiğe açılalı 6-7 sene oldu. Burada evlerin olması kamulaştırılmasının yapılması için mahkeme süreci vardı.Mahkeme sonucunda evler yıkıldı şu an yıkılan yerlere yollar açıldı. Muhtar olarak ve vatandaşlar olarak memnunuz. Emeği geçenlere, yetkililere çok teşekkür ederim" dedi.

"Kamulaştırma yapılması beklenen bir yerdi"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, çalışma yapılan alan üzerinde kamulaştırma yapılmasının vatandaşlar tarafından beklendiğini belirterek, "Burası üzerinde yaklaşık 8-10 evin olduğu, geçişi olmayan, kamulaştırma yapılması beklenen bir yerdi. Bu alan Cumhuriyet Mahallesi'ni halk arasında Çağlak yolu olarak bilinen yola bağlayan bir noktaydı. Vatandaşlarımız bu yerin yola bağlantısının olmasının çok istiyordu. Şu anda bu çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bu yol, yine bu mahallenin devamı olan ve Hacı İshak Mahallesi ile Ring yoluna ve aynı zamanda Çağlak grup yoluna bağlantıyı sağlıyor. Şu anki çalışmadan bölge sakinleri ve Akhisar halkı çok memnun. Bu hizmeti yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e halkımız adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hızlandırdı"

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaların hızlandığını belirterek, "Akhisar'da ring yolu olarak bilinen bir yolumuz var. Akhisar'ı komple çevreleyen bir yol. Cumhuriyet Mahallesi, Hacı İshak Mahallesi ile birleşen bir bağlantı noktamızdı. Burada ilçe belediyesi tarafından da yürütülen 4-5 yıl gibi uzun süreli bir kamulaştırma çalışması vardı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de teşekkür ederiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu olayı hızlandırdı. Bugün de gördüğümüz gibi bu yolları birbirine bağladık. Cumhuriyet Mahallesi öncelikli olmak üzere Akhisar halkının beklediği bir yol çalışmasıydı. Burası ciddi bir sıkıntıydı. Bir tarafta Çağlak grup yolu dediğimiz bir yolumuz var. Burada yaklaşık 15 üzerinde mahallemiz var. Bir tarafta Hacı İshak Mahallesi bir diğer tarafta Efendi Mahallemiz bu çalışmadan dolayı da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

"Çalışmaları eş güdümlü olarak yürütüyoruz"

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Dairesi Başkanı Mümin Deniz, yapılan alt yapı çalışmaları hakkında verdiği bilgilerde, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak burada yapılan çalışmalarda yağmur suyu hattı imalatı yaptık. Yaklaşık 100 metrelik bir yağmur suyu hattı, yağmur suyu mazgalları ile bağlantı kollarını tamamladık. Buradaki yolda kilit parke döşemesini tamamladık. Mazgalların, yol kotu seviyesinde yapılmasını ve diğer çalışmaların eş güdüm içerisinde tamamlanmasını MASKİ Kanal Dairesi Başkanlığı olarak yürütüyoruz" diye konuştu.

"Çalışmalar yüzde 50 oranında tamamlandı"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, yapılan çalışmaların yüzde 50'sinin tamamlandığını belirerek, "Akhisar ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi, Hacı İshak Mahallesi, Efendi Mahallesi ve Ulucami Mahallesinden geçen Ring yolunun bu kısmında kamulaştırma çalışmalarından dolayı bekleyen bir durumu vardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kamulaştırma işlemlerini tamamladıktan sonra 13 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Ardından alt yapı çalışmalarına başladık. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşendi. AKSA Doğalgaz firması tarafından doğalgaz hattı, elektrik ve internet yapısı gibi bütün altyapı işleri tamamlandıktan sonra üst yapı kaplamasına başladık. Fen İşleri Dairesi olarak üst yapı çalışmasını yüzde 50 oranında tamamladık. Aydınlatma direklerini de koyarak cadde üzerinde çalışmamızı tamamlamayı planlıyoruz. Akhisar ilçesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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