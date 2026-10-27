Manavgatlı ödüllü üretici Fettahoğlu, 65 dönümde 7 kuşaktır zeytin üretiyor

Manavgatlı zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Fettahoğlu, baba tarafından 4, anne tarafından 7 kuşaktır sürdürülen zeytincilik geleneğini yaşatıyor.

Gündoğdu Mahallesi Karabelen Tepesi'nde 65 dönümlük arazide üretim yapan Fettahoğlu, en genci 25, en yaşlısı 200 yaşın üzerinde olan zeytin ağaçlarından ürün alıyor.

Ailesinden miras kalan zeytincilik geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Fettahoğlu, geçen yıl Antalya Valiliğince düzenlenen zeytin ve zeytinyağı yarışmasında ürünüyle "en iyi zeytinyağı" ödülünü aldı.

Gözü gibi baktığı zeytin ağaçlarında bereketli bir hasat dönemi yaşayan Fettahoğlu, bu kadim geleneği sonraki nesillerin de devam ettirmesini istiyor.

Fettahoğlu, AA muhabirine, zeytinciliğin ailelerinde nesilden nesle aktarılan köklü bir gelenek olduğunu söyledi.

Baba tarafından 4, anne tarafından ise 7 kuşaktır zeytincilik mesleğini sürdürdüklerini anlatan Fettahoğlu, zeytinin dönem dönem popülaritesinin arttığını veya azaldığını ancak ailesinin gündeminde her zaman önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Rekoltede "var yılı" bereketi

Bu sezon rekolte açısından hem Manavgat hem de Antalya genelinde yüzü güldüren bir bolluk yaşandığını belirten Fettahoğlu, şöyle konuştu:

"Hatta zeytinde normal 'var senesi'nin biraz daha üzerinde bir bolluk yaşıyoruz, geçen sene normal bir 'yok senesi' idi. Zeytinde biliyorsunuz periyodisite dedikleri, bizim tabirimizde 'var yılı, yok yılı' söz konusudur. İyi bir var senesinden sonra genelde kötü bir sene gelir, ağaç yorgunluğunu atar, sonra tekrar verime biner. Bu biraz bakımla düzeltilir. Yani o var-yok yılı arasındaki farkı iyi bakım teknikleriyle azaltmak mümkün. Bu sene de iyi bir sene bekliyoruz rekolte açısından."

Yerel zeytin çeşitlerini korumaya büyük özen gösterdiğini dile getiren Fettahoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"65 dönümlük arazide üretim yapıyoruz. Zeytin bahçemizde aşağı yukarı 200 yaşında ağaçlarımız var, yeni dediğimiz 100 yaşında ağaçlarımız var. Bir de en son 25 yıl önce diktiğimiz genç ağaçlarımız var. Bahçede tavşan yüreği, beylik zeytini çeşidi yoğun olarak bulunuyor. Ayrıca asırlık ağaçlardaki yağlık zeytin tiplerini hiç aşılanmadan koruyoruz. Son dönemde ise Edremit tipi zeytini de araziye kazandırıyoruz."

Fettahoğlu, tarihsel süreçte Antalya'da zeytinciliğin 2000 yıl öncesine dayandığını, kentin zeytin ve zeytinyağının markalaşması için uğraştıklarını söyledi.

Bu mirası çocuklarının ve sonraki nesillerin de sürdürmesini istediğini belirten Fettahoğlu, "Bir kere verilmiş bir emek var. Yani bu bahçede aşağı yukarı 5 neslin teri var. Ben bile bayağı uğraşmışım burasıyla. Ama zeytin bir zevk işi, keyif işi. Zeytin ağacının medeniyetle özdeşleştirilmesinin sebebi nesiller boyu devam ettirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA