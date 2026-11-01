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Manavgat'ta Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı Ukrayna'ya 3-2 mağlup oldu

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Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Manavgat'ta düzenlenen Uluslararası Hazırlık Turnuvası'nda Ukrayna'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye'nin golleri 13. ve 66. dakikalarda geldi; Ukrayna'da 90+4. dakikada kırmızı kart çıktı.

Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Hazırlık Turnuvası maçında Ukrayna'ya 3-2 mağlup oldu.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Türkiye'nin gollerini 13. dakikada Utku Efe Özkan ve 66. dakikada Eren Timur Yurga kaydetti.

Ukrayna'nın gollerini ise 10. dakikada Kostiantyn Semenov, 83. dakikada Vladyslav Bohatyrov ve 87. dakikada Ivan Hrytsyuk attı.

Ukrayna'da Nikita Drozd 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da tribünden takip etti.

Turnuvanın diğer maçlarında ise İskoçya, Suudi Arabistan'ı 2-0, Hollanda, Danimarka'yı 5-3 mağlup etti. Saat18: 00de' oynanan maçta da Portekiz, İsviçre'yi 3-2 yendi.

Turnuvadaki 3 Kasım'da oynanacak son maçların eşleşmeleri ise Suudi Arabistan-İsviçre, İskoçya-Portekiz, Danimarka-Türkiye ve Hollanda-Ukrayna olarak oluştu. ???????

Kaynak: AA
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