Manavgat'ta Rüşvet Soruşturmasında İki Eski Meclis Üyesi Tahliye Edildi

Güncelleme:
Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iki eski belediye meclis üyesi, etkin pişmanlık hükmünden yararlanarak serbest bırakıldı. Soruşturma, otel tadilatı ve inşaat ruhsatlarıyla ilgili rüşvet iddialarını kapsıyor.

Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 2 eski belediye meclis üyesi, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra belediye meclis üyeliğinden istifa eden S.Ö. ve D. D. yeniden ifade verdi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini beyan eden iki eski meclis üyesinin, ifadelerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
