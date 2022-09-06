MALTEPE'DE MAHALLELİNİN PARK ZAFERİ

MALTEPE Feyzullah Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nın belediye tarafından kafe yapılacağını belirten mahalle sakinleri 10 gün boyunca eylem yaptı. Mahallelinin eylemi ses getirdi. Maltepe Belediyesi, planlama aşamasındaki projenin, mahalleli ve Maltepelilerin talebi üzerine yeniden değerlendirmeye alınarak iptal edildiğini açıkladı.

Maltepe Feyzullah Mahallesi'ndeki Barış Manço Çocuk Parkı'nın, kafe olarak işletilmesi için Belediye tarafından kiraya verildiği iddiaları nedeniyle mahalle sakinleri 10 gün eylem yaptı. Parkın önündeki alanın kazılması nedeniyle nöbet tutmaya başlayan mahalle sakinleri, imza toplayarak, şikayet dilekçelerini İBB, Maltepe Belediyesi, Kaymakamlık ve CİMER'e gönderdi. Maltepe Belediyesi'nden resmi bir yanıt bekleyen mahalleli, parkı kurtarmak için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

"PARKIN KİRALANDIĞINI DUYDUK, İŞ MAKİNELERİ GELDİ"

Protesto gösterilerine 10 gündür katıldığını belirten Şems Ergün, "Parkın yakınında oturuyorum. Burası son yeşil alanlardan biri. Kiralandığını ve amacı dışında kullanılacağını duyduk. Kısa süre sonra iş makineleri gelip kazmaya başlayınca, insanlar burayı korumak için harekete geçti. Parkın çocukların, yaşlıların, buradaki insanların nefes alabileceği bir alan olarak kalmasını istiyoruz. Bu konuda Maltepe Belediyesi'ne, CİMER'e müracaatta bulunduk. Buradaki komşularımızla karar aldık, her akşam 19.30'da parkta toplanıyoruz. Parkın bizim olduğunu yüksek sesle haykırıyoruz. Parkı olduğu haliyle bırakacaklarını söylemişler. Belediyenin resmi sitesinden bildirsinler" dedi.

"AĞAÇLARIN KESİLMESİNİ İSTEMİYORUZ, AYIPTIR"

Ağaçların kesilmesini istemediğini ifade eden Altan Molikoğlu "Her gün saat 19.30'da bir yürüyüş var. O yürüyüş burası kafe olmasın, ağaçların bir kısmı kesilmesin, bir tuvalet yapılmasın diye. Ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Çocukların büyük bir parkı kaldırılıyor, ayıptır. Maltepe Belediyesi burayı kiraya vermiş, kafe yapacaklar, burası yok olacak" diye konuştu.

Recai Ağartan ise "Burası bir korunma yeriydi. Deprem esnasında biz buraya sığınacaktık ama şimdi tuvalet yapılacağını duyuyoruz. Parkımızın yok olmasını istemiyoruz" dedi.

"DAYATAN DEĞİL DANIŞAN BELEDİYECİLİK"

Mahallelinin eylemi sürerken Maltepe Belediyesi'den dün açıklama yapıldı. Belediye, parkta yapılması planlanan 'büfe ve tuvalet' projesinin durdurulduğunu açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi; "Feyzullah Mahallesi Dilekli Sokak'ta yaklaşık 3 bin metrekarelik Barış Manço Parkı'nda bölge halkı ve mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılamak üzere, Maltepe Belediyesi ve iştiraki Mataş A.Ş. tarafından 'büfe ve umumi tuvalet' yapımına karar verilmişti. Büfe ve tuvalet için 3 bin metrekarelik parka, yasal mevzuata uygun toplamda 15 metrekare betonarme bir yapı inşa edilmesi planlanmıştı. Planlama aşamasındaki proje, mahalleli ve Maltepelilerin talebi üzerine yeniden değerlendirmeye alınmıştı. Maltepe halkının taleplerine kayıtsız kalmayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Barış Manço Parkı'nda yapılması planlanan büfe ve tuvalet projesinin iptal edilmesine karar verdi. Böylece parktaki yeşil alan ve mevcut düzenin aynı şekilde korunması kararlaştırıldı"