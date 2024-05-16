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Maltepe'de Alzheimer hastası yaşlı adam su kuyusunda ölü bulundu

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Maltepe'de 5 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, oturduğu binanın bodrumundaki su kuyusunda ölü bulundu. Apartman sakinleri kötü koku üzerine bodrum kata indiğinde su kuyusunda bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Cesedin, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mustafa Kal'a ait olduğu belirlendi.

Maltepe'de 5 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, oturduğu binanın bodrumundaki su kuyusunda ölü bulundu.

Cevizli Mahallesi Bağımsızlık Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrumundan gelen kötü koku üzerine bina sakinleri bodrum kata indi. Buradaki su kuyusunda bir erkek cesedi olduğunu fark eden apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Maltepe Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polisin bodrum kattaki incelemesinin ardından cesedin, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Kal'a (70) ait olduğu belirlendi.

Cesedin kuyudan çıkarılması için itfaiye ve belediye ekipleri bodrum kata indi. Çalışmaların ardından kuyudan çıkarılan Kal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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