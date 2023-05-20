Maltepe'de 19 Mayıs coşkusu

Maltepe Belediyesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak 'Milli Mücadele'yi başlatmasının 104'üncü yıl dönümünü coşku ile kutladı. Maltepeliler, düzenlenen fener alayı ve sonrasındaki Emir Can İğrek konseri ile unutulmaz bir bayram günü yaşadı.

Maltepe Belediyesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak 'Milli Mücadele'yi başlatmasının 104'üncü yıl dönümünü coşku ile kutladı. Maltepeliler, düzenlenen fener alayı ve sonrasındaki Emir Can İğrek konseri ile unutulmaz bir bayram günü yaşadı.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan onlarca Maltepeli, belediye binası önünde toplandı. Burada Atatürk tişörtlerini giyen onlarca Maltepeli, bayraklarını sallayarak konserin verileceği alana doğru yürüyüşe geçti. Fener alayına katılan Maltepeliler'e, ilçe bandosu da çaldığı marşlarla eşlik etti. Fener alayına, araç sürücüleri çaldıkları kornalarla, bölge sakinleri ise pencere ve balkonlarından salladıkları bayraklarla destek verdi. Alayın coşkulu yürüyüşü, konserin düzenlendiği Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde son buldu.

KILIÇ'IN VİDEOLU MESAJI BÜYÜK COŞKU YARATTI

Konser, Maltepe Belediyesi Gençlik Korosu'nun sahne almasıyla başladı. Koronun konseri sonrası Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler adına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programı nedeniyle etkinliğe katılamayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, gençlere videolu bir mesaj gönderdi. Kılıç, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, çok kıymetli Maltepeli hemşehrilerim şu an size Arnavutluk'un Elbasan kentinden İşçi Parkı'ndan selamlıyorum. Neden buradayım? Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını bugün burada sayın Büyükelçi ve yetkililerle açacağız. Yani Ulu Önderimizi dünyaya da en iyi şekilde anlatacağız ve tanıtacağız. Sevgili gençler, kıymetli dostlar umut ediyorum ki hepimiz de daha güzel yarınlara kavuşacağız. Bu akşam orada sizlerle birlikte değilim ama yüreğim sizlerle birlikte çarpıyor. İyi ki varsınız, iyi ki Maltepe'desiniz. 28 Mayıs'ta sandığa giderek geleceğimizin altına birlikte imza atalım. Hoşça kalın, dostça kalın."

EMİR CAN İĞREK SAHNE ALDI

Gençler mesaj sonrası büyük coşku yaşarken, sahne alan ünlü sanatçı Emir Can İğrek, "Muhalif", "Beyaz Skandalım", "Kor", "Saman Sarısı", "Nalan", "Ecza Deposu", "Silahım Yok", "Dargın", "Aç Bağrını" ve "Kafa Tatili" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.