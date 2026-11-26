Maliye Bakanı Şimşek, eski BDDK Başkanı Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucu eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi. Böylece Kavcıoğlu hakkında soruşturma sürecinin önü açılmış oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucu, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi
Kaynak: AA
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