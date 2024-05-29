Malatya Kayısısı Temmuz Ayında Satışa Sunulacak

Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli Malatya kayısısı, temmuz ayının ilk haftasında yurt içi ve dışında satışa sunulacak.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan kentin ekonomisi için kayısının çok önemli olduğunu söyledi.

Kentten dünyanın dört bir yanına kayısı ihracatı yapıldığına dikkati çeken Özcan, "Kayısı Malatya'ya yıllık 500 milyon doların üzerinde gelir sağlıyor. Kayısı AB Coğrafi İşaret Belgesi almış prestij ürünü. Depremden bu yana Malatya tarımsal üretime devam ediyor. Depremden sonra ciddi anlamda iş gücü kaybı yaşadık, göç verdik. Buna rağmen biz 2023 yılı Şubat ayında bile 5 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.

Özcan, ülkenin birçok bölgesinde kayısı yetiştirildiğine işaret ederek, "Bildiğiniz gibi bu bölgelerdeki ürünün şeker oranı çok düşük ve sıkmalık diye tabir ettiğimiz meyve suyu fabrikalarının iştah kabarttığı ürünler. Malatya kayısısı gerek yaş gerek kurutulmuş haliyle dünyada kendini ispat ederek, tüketici kitlelerinin de sabırsızlıkla beklediği bir ürün. Mevsimsel değişiklikler ve iklim değişikliği nedeniyle hasatta gecikme veya erken hasat olabiliyor. Malatya kayısısı henüz hasat edilmedi ve raflara girmedi. Bugün raflarda tüketilen ve 'Malatya kayısısı' diye sunulan ürünün Malatya kayısısıyla bir alakası yok." dedi.

Kayısı hasadına sayılı günler kaldığını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Mahsulün vatandaşın damak tadıyla buluşmasına, yaş kayısı ihracatının başlamasına çok az bir süre kaldı. 1 Temmuz itibarıyla hem yaş kayısı ihracatımız başlayacak hem de ülke sınırları içinde Malatya kayısısını tatmak ve yemek için sabırsızlıkla bekleyen tüketici kitlelerimize ulaşacağız. Her yıl birkaç gün farklılık gösterse de haziranın son haftası ile temmuzun ilk haftası Malatya kayısısı tezgahta yerini alıyor. Henüz tüketiciye ulaşabileceğimiz bir hasada başlayamadık. Geçtiğimiz günlerde erkenci kayısı dediğimiz ürünleri hasat ettik. Tüketicinin alışkın olduğu, tadına aşina olduğu kayısının hasadına henüz başlamadık."

Hasada davet

Kayısı hasadında ciddi anlamda iş gücüne ihtiyaçları olduğunu söyleyen Özcan, "Depremden sonra ciddi bir insan iş gücü kaybı yaşadık, şimdi bunu toparlamaya çalışıyoruz. Malatya'da herkesi misafir edebiliriz, hasat döneminde herkesi Malatya'ya bekliyoruz. Hem iş ortaklığı yapıp beraber hasat yapacağız hem de hasat yaparken bize yardımcı olan arkadaşları misafir edeceğiz." ifadesini kullandı.