Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde büyük hasar alan Malatya'da kayısı üreticileri destek talebinde bulundu.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, depremin ardından insanların il dışına çıktığını, ayrıca aşırı yağışlar nedeniyle üreticilerin kayısı ağaçlarına yeterli bakım yapamadığını söyledi.

Kayısı üreticisinin ekonomik kayıplar yaşadığını aktaran Solmaz, şöyle konuştu:

"Bahçesinden verimli şekilde ürün kaldıramayan çiftçimiz geçen yılın mağduriyetini bu yıl da yaşıyor. Devletimizin eli her zaman çiftçimizin üzerinde. Geçen yıl kayısıda meydana gelen manolya hastalığından dolayı çiftçinin büyük ekonomik kayıp yaşadığını gören Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, aynı durumun kirazda yaşanmaması için girişimde bulundu. İlaç firmalarından sponsor bularak, kirazda ilaçlamayı sağladı. Yeşilyurt çiftçisi adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Tarım ve Orman Bakanı'mızın Malatya çiftçisini yalnız bırakmayacağından eminiz."

Malatya'da kayısıyla geçinen çiftçilere ek ödeme yapılması gerektiğini dile getiren Solmaz, "Bunu yapamadığımız takdirde çiftçi sadece ekonomik kayıp yaşamayacak, hem bahçeden uzaklaşacak hem de devletimiz bunda ekonomik kayıp yaşayacak. Çünkü Malatya'nın ekonomisi kayısıya dayanmakta. Bu yıl mazot ve gübre desteğinin yanında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere destek sağlanması lazım." diye konuştu.

Kuyulu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Fahrettin Avşar ise geçen yıl verim kaybı yaşadıklarını belirterek, "Geçen yıl mahsul olmadı, manolya hastalığı ve zirai don etkiledi, bu yıl verim düşüklüğü olacak. Henüz zirai ilaç almadık, alsak da borçlanarak alacağız. Gübre, ilaç ve sulama giderleri var. Devletimizin bu konularda destek olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.