Malatya'da Depremzedelere 714 Yeni İş Yeri Teslim Ediliyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, iş yerleri yıkılan esnaf için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan 714 iş yeri tamamlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, 120 metrekareden oluşan iş yerlerinin bu ay içerisinde sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Öte yandan aynı bölgeye ilave olarak 250 metrekare büyüklüğünde 192 iş yerinin de yapılması için ihale süreci başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da, iş yerleri yıkılan esnaf için 714 iş yerinin yapılması kararlaştırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından 21 Nisan 2024 tarihinde Sivas yolu üzerinde bulunan Topsöğüt mevkisinde esnaf için 714 iş yeri yapılmasına başlandı. Yürütülen hummalı çalışmaların ardından 120 metrekareden oluşan 714 iş yerinin inşası tamamlandı. Bölgede çalışmaların sona ermesinin ardından incelemelerde bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz, depremin ardından konutların yanı sıra iş yerlerinin teslim edilmesine başlandığını söyledi. 120 metrekareden oluşan 714 iş yerinin eylül ayı içerisinde kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim edeceklerini belirten Vali Yavuz, "6 Şubat depremlerinde konutlarımızın yanında iş yerlerimizde zarar gördü. Bu alanda 21 Nisan 2024 tarihinde işe başlanılmış ve 120 metrekarelik 714 adet iş yerimizi kısa sürede tamamlamış bulunuyoruz. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca bu bölgede 250 metrekare büyüklüğünde 192 iş yeri yapımı ile ilgili ise ihale süreci devam ediyor. Yakın bir zamanda da onlara da başlamış olacağız" diye konuştu.

Deprem felaketinin ardından kent merkezinde yaşanan yıkımın ticari hayatı da olumsuz etkilediğine değinen Vali Yavuz, "Ticari hayatın canlanması için depremin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız ciddi bir eyleme geçerek vatandaşlarımıza iş yerlerini teslim etme noktasında bir çalışma başlatmıştır. Yapılan ve yapımı devam eden çarşılar ile hemşehrilerimiz güvenle ve huzurla alışveriş yapabilecekler. Malatya depremden önce tek merkezli bir şehir planlaması içerisindeydi artık çok merkezli bir il haline geldi. Farklı alanlarda ticaret alanları oluşturmak sureti ile daha çok yoğunluğu yayacak ve böylelikle çok merkezli hale getirecek bir anlayışı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.