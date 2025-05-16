Malatya'da Depremzedeler İçin 101 Bin 443 Bağımsız Bölüm İharesi Yapıldı

Malatya'da Depremzedeler İçin 101 Bin 443 Bağımsız Bölüm İharesi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremlerden etkilenen şehirde bugüne kadar 101 bin 443 bağımsız bölümün ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Deprem sonrası inşa çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Er, planlı ve güvenilir bir şehir inşa etmeye yönelik projelere dikkat çekti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremlerden etkilenen kentte bugüne kadar 101 bin 443 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Er, Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım programında kentte son bir yılda yapılan çalışmaları anlattı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen kenti yeniden ayağa kaldırmak için konut ve iş yeri inşa çalışmalarının başladığını hatırlatan Er, gelecek kuşaklara yaşanabilir yeni bir şehir bırakmak istediklerini anlattı.

Er, kentte konutları yıkılan ve hasar gören depremzedelerin yanında kiracılar için de konutların inşa edileceğini hatırlattı.

Planlı, düzenli, altyapısı güçlü, ulaşımı kolay, güvenilir bir şehir inşa edeceklerini belirten Er, şöyle devam etti:

"Nisan 2024'te başladık, şu ana kadar 101 bin 443 bağımsız bölüm konutun ihalesini gerçekleştirdik. Bu büyük bir rakam. Biz devletimizin gücünü burada görüyoruz. Bakın 977 şantiyeyle biz birinci sıradayız, bu şantiyeleri araçla gezmek isteseniz bir ayda bunları gezemezsiniz. Beydağı eteklerine çıkın Malatya'da şantiyelere bir bakın, kule vinçleri saymakta zorlanırsınız. Konutlarımızı da bu yılın sonunda insanlarımıza teslim etmiş olacağız."

Kent merkezindeki çarşı projesinde 1300 dükkan, 763 ofis ile 134 konut inşasının bittiğine işaret eden Er, "Burada 1300 araçlık otopark var. İnşallah temmuzda iş yerleri teslim edilecek. Bizim içimize sinmeyen cephe düzenlemeleri vardı, onlarla uğraşıyoruz, bittiğinde temmuz itibarıyla teslim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Rezerv alanlarında, Malatya'nın birinci sırada yer aldığını bunu kentin sosyal yapısını önemsedikleri için yaptıklarını bildiren Er, "Kent merkezinin yüzde 10'u rezerv alanı." dedi.

Programa Vali Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu

Çilingirle girdi, dehşetle karşılaştı! Buzdolabından parça parça çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi

Ayakkabısı karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek

Meclis'e resmen sunuldu! Yeni belediyeler kuruluyor
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.