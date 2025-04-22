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Malatya'da Çiftçilere 13 Ton Nohut Tohumu Dağıtıldı

Malatya'da Çiftçilere 13 Ton Nohut Tohumu Dağıtıldı
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Hekimhan ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında 26 çiftçiye 13 ton nohut tohumu dağıtıldı. Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, çiftçilerin yanında olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 26 çiftçiye Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında 13 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Sakarya İlkokulu bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, çiftçiler üretmeye devam ettikçe yanlarında olacaklarını söyledi.

Daha önce üreticilere çeşitli destekler verdiklerini aktaran Günlü, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin ve tarımın yanında olmaktan dolayı ziyadesiyle mutluyuz. Sizler üretmeye ve çalışmaya devam ettikçe bizler her zaman yanınızda olacağız. Çiftçimiz daha iyi üretsin, daha çok kazansın diye uğraşmaktan geri durmuyoruz. Sizlerden de istediğimiz bir şey var. Sizlerde üretmekten, çalışmaktan, mücadele etmekten geri durmayın. İnşallah rabbim bu tür etkinliklerin sayısını arttırsın."

Daha sonra 26 üreticiye 13 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
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