Malatya Çarşısı'ndaki 99 Dükkanın Teslimatı Yarın Yapılacak

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkılan Malatya Çarşısı'ndaki 99 dükkanın teslimatı, Malatya Valisi Seddar Yavuz'un açıklamasına göre yarın gerçekleştirilecek. Emlak Konut'un yürüttüğü projede, güvenli binalar esnafa hizmet verecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te depremlerinde neredeyse tamamı yıkılan Malatya Çarşısı'ndaki 99 dükkanın teslimatı yarın yapılacak.

Akpınar, Halfettin, Dabakhane ve Cevherizade mahallelerinin önemli bölümünü kapsayan ve içinde Bakırcılar Çarşısı, Mısır Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı'nın bulunduğu alandaki çalışmalar, Emlak Konut tarafından gerçekleştiriliyor.

Fore kazık, perde duvar, tünel kalıp ve radye temellerle desteklenen, zemin artı 2, 3 ve 4 katlı bloklarla yapılan alanlarda esnaf, güvenli binalarında vatandaşa hizmetini sürdürecek.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Malatya Çarşısı'ndaki iş yerlerinin teslimatına yarın devam edileceğini belirtti.

Merkez 1 Çarşı Projesi'nde 99 dükkanın kurasının yarın çekileceğini kaydeden Yavuz, teslimatların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

