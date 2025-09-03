Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te depremlerinde neredeyse tamamı yıkılan Malatya Çarşısı'ndaki 99 dükkanın teslimatı yarın yapılacak.

Akpınar, Halfettin, Dabakhane ve Cevherizade mahallelerinin önemli bölümünü kapsayan ve içinde Bakırcılar Çarşısı, Mısır Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı'nın bulunduğu alandaki çalışmalar, Emlak Konut tarafından gerçekleştiriliyor.

Fore kazık, perde duvar, tünel kalıp ve radye temellerle desteklenen, zemin artı 2, 3 ve 4 katlı bloklarla yapılan alanlarda esnaf, güvenli binalarında vatandaşa hizmetini sürdürecek.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Malatya Çarşısı'ndaki iş yerlerinin teslimatına yarın devam edileceğini belirtti.

Merkez 1 Çarşı Projesi'nde 99 dükkanın kurasının yarın çekileceğini kaydeden Yavuz, teslimatların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.