Mahmut Arıkan, Göbeklitepe'de fon krizine insanlık tarihinin en büyük yolsuzluğu dedi

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Burada bir hesap yaptıklarını belirten Arıkan, "12 bin yıl boyunca her gün 2 milyon lira harcansa bile bu vurgunun borsaya ve ekonomiye verdiği toplam tahribata ulaşamıyor, ulaşılamıyor. Son yüzyılın değil, insanlık tarihinin en büyük yolsuzluğuyla karşı karşıyayız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Şanlıurfa programı kapsamında insanlık tarihinin önemli miraslarından biri olan 12 bin yıllık Göbeklitepe'ye ziyarette bulundu.

Burada açıklama yapan Arıkan, Türkiye'nin gündemindeki "fon krizi" tartışmasına değinirken, şunları söyledi:

"12 bin yıl önce burada doğan bir insan acaba her gün ne kadar para harcarsa bugünkü fon yolsuzluğuna ulaşılır diye bir hesap ettik ayaküstü. Karşımıza şöyle korkunç bir tablo çıktı. 12 bin yıl önce burada doğan bir insan her gün 2 milyon lira para harcamış olsa bugünkü fon vurgununun borsaya ve ekonomiye verdiği toplam tahribata ulaşamıyor.

Bugüne kadar biz Saadet Partisi olarak şunu söylüyorduk; 'Son yüzyılın en büyük yolsuzluğu' diyorduk. Göbeklitepe'yi görünce, 12 bin yıllık tarihi görünce ve bir ufak hesap yapınca son yüzyılın değil, insanlık tarihinin en büyük yolsuzluğuyla karşı karşıyayız. Bundan tam 12 bin yıl önce insanlar burada taşları dikmişler. Bugünse iktidar insanların ocağına incir ağacını dikiyor maalesef."

Kaynak: ANKA