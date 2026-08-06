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Arıkan'dan fındık fiyatına tepki: 'Reel olarak indirimdir'

Arıkan'dan fındık fiyatına tepki: 'Reel olarak indirimdir'
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 255 lira olarak açıkladığı fındık alım fiyatını eleştirdi. Artan üretim maliyetleri ve yüksek enflasyon karşısında yüzde 27,5'lik artışın yetersiz olduğunu belirten Arıkan, 'Çiftçinin alın teri, makyajlanmış enflasyon rakamlarına göre değil; hakkaniyet ve gerçek üretim maliyetlerine göre karşılık bulmalıdır' dedi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 255 lira olarak açıkladığı fındık alım fiyatını eleştirdi. Artan üretim maliyetleri karşısında açıklanan fiyatın üreticiyi mağdur ettiğini savunan Arıkan, "Çiftçinin alın teri, makyajlanmış enflasyon rakamlarına göre değil, hakkaniyet ve gerçek üretim maliyetlerine göre karşılık bulmalıdır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 255 lira olarak açıkladığı fındık alım fiyatına tepki gösterdi. Açıklanan fiyatın yüksek enflasyon ve artan üretim maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını, yüzde 27,5 oranındaki fiyat artışının üreticinin beklentilerini karşılamadığını ve sahadaki gerçeklerden uzak olduğunu belirten Arıkan, "Fındık alım fiyatını yüzde 27,5 artırarak 255 TL'ye çıkaran iktidar, artan maliyetler ve yüksek enflasyon karşısında emeği her geçen gün değersizleşen üreticimizi bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.

Tarımsal üretimde temel girdi maliyetlerinin hızla arttığını ifade eden Arıkan, üreticinin ekonomik yükünün her geçen gün ağırlaştığını belirterek, "Mazot, gübre, zirai ilaç, işçilik, nakliye maliyetleri katlanırken; fındığa yapılan bu artış zam değil, reel olarak indirimdir" değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat belirlenirken resmi enflasyon verilerinin esas alınmasını da eleştiren Arıkan, "Çiftçinin alın teri, makyajlanmış enflasyon rakamlarına göre değil; hakkaniyet ve gerçek üretim maliyetlerine göre karşılık bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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