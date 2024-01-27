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Madrid'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi. Uluslararası topluma İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunan gösteride, İspanyollar Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'e boykot ve adalet taleplerini dile getirdi. Manifestoda derhal ateşkes, işgal ordusunun çekilmesi, ambargoların kaldırılması ve ekonomik yaptırımlar istendi. Ayrıca İspanya hükümetinden İsrail ile tüm ilişkileri kesmesi talep edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek için yürüyen binlerce kişi, uluslararası topluma "derhal ve kalıcı ateşkes için İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulundu.

"Madrid Filistin ile Üniter Asamblesi" adlı örgütün çağrısıyla organize edilen, toplamda 187 dernek ve kuruluşun destek verdiği gösteri için Avila, Barselona, Sevilya, Valladolid, Leon, Bilbao, Burgos'un da aralarında olduğu İspanya'nın 20 kentinden binlerce kişi Madrid'e geldi.

"Her zaman Filistin direnişiyle" başlığı altında kent merkezinde yapılan yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan İspanyollar, " İsrail'e boykot", "Bu bir savaş değil, soykırım", "Katil Netahyahu", "Özgür Filistin", "Adalet", "İsrail vuruyor, ABD ve AB sponsorluk yapıyor" sloganları attı.

Okunan manifestoda "derhal ve kalıcı ateşkes" çağrısı yapılırken İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgal ordusunu çekmesi, İsrail devletinin Filistin halkına uyguladığı soykırıma son vermesi, Gazze'ye uygulanan ambargoların kaldırılması, İsrail ile silah ticaretinin durdurulması ve bu ülkeye ekonomik yaptırımlar getirilmesi istendi.

Ayrıca İspanya hükümetinden İsrail ile tüm siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel, sportif ilişkileri kesmesi talep edildi.

Filistin halkının, "sömürgeleştirilmiş, apartheid ve etnik temizlik kurbanı bir halk olduğu" vurgulanan manifestoda, Birleşmiş Milletler kararlarında tanınan Filistin halkının direnişine her türlü imkanla tam destek verileceği bildirildi.

Yürüyüşe, aralarında Podemos partisi lideri İone Belarra'nın da olduğu, İspanya'daki sol görüşlü partilerden bazı milletvekilleri de katıldı.

Turizm fuarındaki İsrail standı önünde eylem

Diğer yandan Madrid'de düzenlenen uluslararası turizm fuarı Fitur'daki İsrail standı önünde eylem yapıldı.

Bir grup İspanyol, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında öldürülen sivil Filistinlilerin fotoğraflarını gösterip, İsrail'i soykırımla suçlayan sloganlar attı.

Fuarın ilk gününden itibaren stant çevresinde bulunan İsrailli güvenlik görevlileri eyleme müdahale etmeye çalışsa da göstericiler sloganlarını attıktan sonra protestolarını sonlandırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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