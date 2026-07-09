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Emekli madenci tarım fuarında gördüğü yaban mersininin üreticisi oldu

Emekli madenci tarım fuarında gördüğü yaban mersininin üreticisi oldu
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde maden ocağında 19 yıl çalıştıktan sonra emekli olan 68 yaşındaki Nevzat Cebesoy, tarım fuarında gördüğü yaban mersinini üretmeye başladı. 250 fidanla başladığı üretimde bu yıl 1 ton hasat bekliyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde maden ocağında yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Nevzat Cebesoy, tarım fuarında ilk kez gördüğü yaban mersininin üreticisi oldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) 19 yıl çalışan 3 çocuk, 6 torun sahibi 68 yaşındaki Cebesoy, 2000 yılında emekliliğe ayrıldı.

Emeklilik sonrası tarımsal ürünler yetiştirmek isteyen Cebesoy'un dikkatini, Antalya'da gittiği tarım fuarında Polonyalıların standında gördüğü bitki çekti.

Bitki hakkında stant görevlilerinden tercüman aracılığıyla bilgi alan Cebesoy, bitkinin yaban mersini olduğunu öğrendi. Yaban mersininin faydaları hakkında bilgi sahibi olan Cebesoy, 2010 yılında bu meyveyi üretmeye karar verdi.

Bunun için önce bir dönümlük arazi satın alan ve zamanla arazisini 7 dönüme çıkaran Cebesoy, yaban mersini projesi kapsamında Karadeniz Ereğli Tarım ve Orman Müdürlüğünden fidan desteği de aldı.

Yaklaşık 250 fidanla başladığı üretimini artırarak sürdüren Cebesoy, bu yıl 1 ton hasat bekliyor. Cebesoy, üretimini çoğaltarak mahsulünü ülkenin dört bir yanına göndermek istiyor.

"Kendimize de katkımız oluyor, ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz"

Nevzat Cebesoy, AA muhabirine, yaban mersini yetiştirmeye başlama hikayesinden bahsederek, başlangıçta bazı sıkıntılar yaşadığını ancak zamanla üretimin inceliklerini öğrendiğini söyledi.

Çevresinden edindiği bilgiler ve internetten yaptığı araştırmalar sonucu doğru üretim teknikleriyle yaban mersini yetiştirmeyi sürdürdüğünü belirten Cebesoy, toprak analizi yapılmasının önemli olduğunu, aksi takdirde yatırım yapmanın hiçbir anlamının olmayacağını kaydetti.

Cebesoy, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ettiği için kendisini eleştirenlerin olduğunu anlatarak, "Toprağı seven bir insanım. Allah bize üretme görevi vermiş, biz üretiyoruz. Kendimize de katkımız oluyor, ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Bir şeyler üretmekten zevk aldığını dile getiren Cebesoy, herkese de bu yönde örnek olmaya çalıştığını ifade etti.

Cebesoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin toprakla uğraşmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak isteyen herkese destek olduğuna değinerek, bu desteklerle yaban mersininde üretimi artırmayı hedeflediğini belirtti.

Yıllarca bütün maden işçileri gibi ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştığını anlatan Cebesoy, "Yerin altında çalışmak gerçekten çok zor ama madenden emekli olduktan sonra 'Ekonomiye katkı için ne yapabilirim?' diye düşündüğümde bu işi yapmaya karar verdim. Toprağı seviyorum, 68 yaşındayım çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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