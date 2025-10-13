Haberler

Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Rajoelina'dan Ulusa Sesleniş

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, hükümet karşıtı gösterilere ve istifa çağrılarına yanıt vermek üzere ulusa sesleniş konuşması yapacak. Ekonomik kriz ve protestoların gölgesinde, Rajoelina'nın konuşması merakla bekleniyor.

Madagaskar'da, ordunun bir kesiminin destek verdiği istifa çağrılarının ardından Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nin ilk kez ulusa sesleniş konuşması yapacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Rajoelina'nın akşam saatlerinde ulusal televizyon ve radyodan ilk kez açıklama yapacağını belirtildi.

Rajoelina'nın şu anki konumuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında, yaşanan gelişmelere dair tutumunu açıklaması bekleniyor.

?Madagaskar'da protestolar

Madagaskar'da derinleşen ekonomik kriz ile uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintileri nedeniyle başkent Antananarivo'da başlayan hükümet karşıtı Z Kuşağı (Gen-Z) gösterileri, diğer büyük şehirlere de yayılarak Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina hükümetine yönelik protestolara dönüştü.

Protestolarda, şimdiye kadar 22 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Ordunun bazı birlikleri, yaklaşık bir aydır devam eden protestolara yönelik desteğini açıklarken, Rajoelina ise ordunun bazı birliklerinin, ülkede yaklaşık bir aydır devam eden hükümet karşıtı eylemlere destek vermesine tepki göstermiş, protestoları "iktidarı ele geçirme girişimi" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isimleri sarsan narkotik operasyonunda yeni detay

Ünlüleri sarsan yasaklı madde operasyonda şaşırtan itiraf
Aras Bulut İynemli'den dudak uçuklatan yatırım

Ünlü oyuncunun servetini nereye harcadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.