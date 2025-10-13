Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Rajoelina'dan Ulusa Sesleniş

Madagaskar'da, ordunun bir kesiminin destek verdiği istifa çağrılarının ardından Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nin ilk kez ulusa sesleniş konuşması yapacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Rajoelina'nın akşam saatlerinde ulusal televizyon ve radyodan ilk kez açıklama yapacağını belirtildi.

Rajoelina'nın şu anki konumuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında, yaşanan gelişmelere dair tutumunu açıklaması bekleniyor.

?Madagaskar'da protestolar

Madagaskar'da derinleşen ekonomik kriz ile uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintileri nedeniyle başkent Antananarivo'da başlayan hükümet karşıtı Z Kuşağı (Gen-Z) gösterileri, diğer büyük şehirlere de yayılarak Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina hükümetine yönelik protestolara dönüştü.

Protestolarda, şimdiye kadar 22 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Ordunun bazı birlikleri, yaklaşık bir aydır devam eden protestolara yönelik desteğini açıklarken, Rajoelina ise ordunun bazı birliklerinin, ülkede yaklaşık bir aydır devam eden hükümet karşıtı eylemlere destek vermesine tepki göstermiş, protestoları "iktidarı ele geçirme girişimi" olarak nitelendirmişti.