Macron ve Stocker, Avrupa'nın Güvenliği ve Rekabet Gücü Üzerine Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Macron, Stocker'i Paris'teki Elysee Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yapan Macron, "Başbakan Stocker, ilk resmi ziyaretiniz için Fransa'ya hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Macron, Avusturya ve Fransa'nın uluslararası meselelerle ilgili birlikte çalıştığını, Avrupa kıtasının güvenliği ve ekonomik rekabet gücü için çabaladığını belirtti.

Başbakan Stocker da X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın rekabet gücünü artırmak, göç meselesinde sağlam durmak ve Avrupa Birliği'nin (AB) mali kaynaklarını güvence altına almak" gibi konularda güçlü ve güvenilir ortaklara ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Stocker, Avusturya ve Fransa'nın güçlü ve egemen bir Avrupa için omuz omuza çalıştığını vurguladı.