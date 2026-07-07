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Suriye ile Fransa arasında 16'den fazla işbirliği anlaşması imzalandı

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye ziyareti kapsamında enerji, altyapı ve ekonomi başta olmak üzere 16'dan fazla stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Suriyeli yetkili, ziyaretin tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve bombalı saldırı girişimlerine rağmen hedeflere ulaşıldığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye ziyareti kapsamında iki ülke arasında 16'dan fazla stratejik işbirliği anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macron'un Şam ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu, siyasi, ekonomik ve yatırım alanlarında önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Macron'un ziyareti kapsamında enerji, altyapı, ekonomi, havacılık, ulaştırma ile yatırım başta olmak üzere çeşitli alanlarda 16'dan fazla stratejik anlaşmanın imzalandığını aktaran Suriyeli yetkili, bunun iki ülke arasındaki karşılıklı güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Suriyeli yetkili, söz konusu anlaşmaların Suriye ile Fransa arasında ekonomik, yatırım ve kalkınma alanlarında yeni işbirliği imkanlarının önünü açacağını kaydetti.

Ziyaretin sonuçlarının, Suriye'nin karşılıklı çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde yeni bir uluslararası ortaklık dönemine doğru ilerlediğini gösterdiğini belirten yetkili, ülkenin istikrarını hedef alan girişimlerin bu süreci değiştiremeyeceğini vurguladı.

Suriyeli yetkili, Macron'un ziyareti sırasında meydana gelen patlamaya işaret ederek, "Ziyaret sırasında yaşanan iki ilkel bombalı saldırıyla temsil edilen sabote etme girişimlerine rağmen devlet kurumları olayları etkin şekilde yönetti. Bu eylemler, ziyaretin programını ya da hedeflerini etkilemeyi başaramadı." ifadelerini kullandı.

Terör saldırılarının faillerinin adalet önüne çıkarılacağını vurgulayan yetkili, "Adalet, Suriye'nin ve dünyanın istikrarını istemeyen terörist ellerden mutlaka hesap soracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli yetkili, terör eylemlerinin Suriye'nin yeniden imar ve dışa açılım sürecini engelleyemeyeceğini belirterek, "Terörizm, istikrar ve uluslararası işbirliği yolundaki ilerleyişi durduramayacak, Suriye'nin yeniden imar ve uluslararası ortaklıklarını güçlendirme sürecini sekteye uğratamayacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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