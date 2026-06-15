Macron, İran-ABD mutabakatının hayata geçirilmesi için G7 Zirvesi'nde her şeyi yapacaklarını söyledi Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün barışçıl şekilde sağlanması için G7 ülkeleri olarak her şeyi yapacaklarını belirtti.

Macron, TF1 kanalında katıldığı yayında gündeme ve Fransa'nın ev sahipliğinde 15-17 Haziran'da Evian-les-Bains kentinde yapılacak G7 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD-İran mutabakatını "iyi bir şey" şeklinde niteleyen Macron, "Yarın, G7'de İran meselesi üzerine bir oturum yapacağız. (ABD-İran) Bu mutabakatın hayata geçirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin barışçıl şekilde yeniden sağlanması için her şeyi yapacağız." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınması konusuna sıcak bakmadığını dile getiren Macron, bunun uluslararası hukuka aykırı olacağını savundu.

Macron, "( Hürmüz Boğazı'ndan) Geçiş ücreti alınmaması için her şeyi yapacağız. Aynı şekilde farklı (tedarik) yolları bularak Boğaz'a bağımlılığımızı azaltmak için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Gelecek günlerde şartların el vermesi halinde, İngiltere ile öncülük ettikleri barışçıl ve savunma amaçlı Hürmüz Boğazı misyonu için harekete geçebileceklerini aktaran Macron, Doğu Akdeniz'den Kızıl Deniz'e kaydırılan Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün birkaç gün içinde bölgeye konuşlandırılabileceğini ve yarından itibaren ilk gözetim uçuşlarının yapılabileceğini söyledi.

Macron, seyrüsefer özgürlüğü ve tedarik zincirlerinin kurulması ile akaryakıt fiyatlarının düşeceği ancak bunun birkaç hafta alabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"Önceliğimiz sağlam ve ciddi bir anlaşmanın nihayete ermesidir"

ABD-İran mutabakatının İran'ın nükleer ve balistik kapasitesine ilişkin bir başlık da içermesini istediğini vurgulayan Macron, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ya üçüncü bir ülkeye çıkarılması ya da seyreltilerek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetimine alınması gerektiğini söyledi.

Macron, "Önceliğimiz sağlam ve ciddi bir anlaşmanın nihayete ermesidir." ifadesini kullandı.

"Fransızların gümrük vergisine ABD karar veremez"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'nın Amerikan teknoloji şirketlerine uyguladığı gümrük vergilerini kaldırmaması halinde Fransız şarap ve şampanyalarına yönelik yeni vergileri devreye koyacağı tehdidini de yorumlayan Macron, "Gümrük vergileri kimsenin yararına değil. ABD, Fransızların gümrük vergilerine karar verecek değil. En azından ben burada olduğum sürece, bu olmayacak. Saygılı ama kararlı bir müzakere gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

15 yaş altına sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme yeni dönemde yürürlüğe girecek

Çocukların sosyal medya erişimlerine ilişkin kısıtlamaları da ele alan Macron, 15 yaş altı için sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin yeni okul yılında yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Macron, Fransız Parlamentosunun konuya ilişkin tasarıyı 15 Temmuz'dan önce onaylayacağını ve yıl sonuna kadar var olan 15 yaş altı sosyal medya hesaplarının da kapatılacağını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Macron, G7 Liderler Zirvesinde ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini hatırlatarak, Rusya'ya baskıyı artıracaklarını da yineledi.