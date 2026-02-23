Haberler

Macron, AB'nin Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketinde ilerleme katedilmesini istiyor

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımlarda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı ve Ukrayna'ya mali ve askeri desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları içeren 20. paketinde ilerleme sağlanmasını istedi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Emmanuel Macron Ukrayna'ya mali ve askeri desteklerini sürdüreceklerini yineledi ve AB'nin Ukrayna için sağladığı 90 milyar avroluk krediyi hayata geçirme konusunda da kararlı olduklarını vurguladı.

Bu kredinin 60 milyar avrosunun Ukrayna'ya sağlanacak askeri teçhizatın finansmanı ile Ukrayna savunması ve sanayisinin güçlendirilmesine ayrılacağını kaydeden Macron, "Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Macron, "AB Konseyinde verilen sözlerin ve siyasi taahhütlerin yerine getirileceğini bildiğini" dile getirerek, AB'nin Rusya'ya uygulayacağı 20. yaptırım paketinde ilerleme kaydedilmesini istedi.

Rus "Gölge Filo"suna karşı yaptırımlar konusunda da koordinasyonun ve ortak çabaların artırılması gerektiğini dile getiren Macron, yarın Paris'te Ukrayna'ya destek veren 30'u aşkın ülkenin oluşturduğu Gönüllüler Koalisyonu'na ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüşmesinde Ukrayna dışında bir diğer önemli konunun Arktik güvenliği olduğunu dile getirerek, Kuzey Kutbu'nda Rusya'ya ve Çin'in ekonomik varlığına karşı Avrupa savunmasının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Macron, Fransa ve Finlandiya'nın yaptığı gibi AB'nin de Arktik stratejisini gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise uluslararası sistemin ABD yönetiminde yaşanan değişim ve Rusya'dan gelen baskı ile bir dönüşüm evresinde olduğunu belirterek, bu bağlamda Macron'un Avrupa için sıkça "stratejik özerklik" vurgusu yaptığını hatırlattı.

Stubb, "Bu (dönüşüm) bize Avrupalı çözümler bulmak için nefes alma fırsatı veriyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'da başarısız olduğu yorumunda bulunan Stubb, Ukrayna'yı askeri ve ekonomik olarak desteklemeyi sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
