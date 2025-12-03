Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin ziyaretine başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Ukrayna barış planına yönelik Avrupa'dan gelen itirazlar ve Çin ile Avrupa arasındaki ekonomik gerilimlerin arttığı bir dönemde, Pekin'e 3 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında Çin liderleriyle görüşmeler yapacak.

Xinhua'nın haberine göre, Macron, 3 günlük ziyaret için bugün Pekin'e ulaştı. Fransız lideri, havaalanında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi karşıladı.

Ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Başbakan Li Çiang ve Ulusal Halk Kongresi Başkanı Cao Lıci ile görüşecek olan Macron, başkent Pekin'in yanı sıra Çin'in güneybatı eyaleti Sıçuan'ın merkezi Çıngdu şehrinde de temaslarda bulunacak.

Macron'un ziyaretinin, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna barış planına Avrupa'dan itirazların yükseldiği ve Avrupa ülkelerinin kendilerini dışlayan plana nasıl bir yanıt verilmesini gerektiğini tartıştığı bir dönemde yapılması dikkati çekiyor.

Öte yandan ziyaret, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasında ekonomik kaynaklı gerilimlerin arttığı bir döneme denk geliyor.

Ekonomik sorunlar ve Ukrayna meselesi

Pekin yönetiminin kritik minerallerin arzını kontrol etmeye yönelik hamlelerinden rahatsız olan AB ülkeleri, ayrıca Çin'deki farklı sektörlerde ortaya çıkan kapasite fazlası üretimin Avrupa sanayisinin altını oyduğunu düşünüyor.

Fransa, Avrupa'da Çin'e karşı ticarette daha korumacı politikalar izlenmesini savunan ülkelerin başında geliyor.

Öte yandan gerek Fransa hükümeti gerekse de AB, Çin'in Ukrayna'daki savaş karşısında Rusya'ya örtülü destek çıkan pozisyonunun Moskova'yı izole etmeye yönelik girişimlere zarar verdiği ve Pekin'in savaşı sonlandırmak için bu ülke üzerindeki etkisini daha fazla kullanması gerektiği görüşünde.

Macron, Çin'e 2023'te yaptığı ziyarette, Avrupa'nın ABD'nin vasalı olmadığını, Çin'e karşı kendi siyasetini izlemesi gerektiği mesajını vererek "stratejik özerklik" vurgusu yapmıştı.

Bu ziyaret, Avrupa'nın, Trump'ın ikinci iktidar döneminde, başta Ukrayna krizi olmak üzere, müttefiklerini geri plana iten politikalarının baskısını hissettiği bir döneme denk geliyor. Bu nedenle, ziyarette de benzer içerikteki mesajların öne çıkabileceği belirtiliyor.

