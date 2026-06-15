Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD-İran mutabakatından memnuniyet duyduğunu açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Macron, ABD-İran mutabakatına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Birçok ortağın çabası sayesinde ABD ve İran arasında sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Macron, bu mutabakatın tüm taraflarca hızlıca ve tam anlamıyla uygulanması beklentisine işaret etti.

Macron, "Bu anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın acilen ve koşulsuz şekilde yeniden açılmasını sağlamalı; İngiltere ile oluşturulan uluslararası misyon, buna eşlik etmeye hazır." ifadesini kullandı.

Bu misyon için gerekli imkanların seferber edilmeye hazır olduğunun altını çizen Macron, "Deniz trafiğinin, geçiş ücreti sınırlaması olmadan yeniden sağlanması, bölgesel istikrar ve dünya ekonomisi için vazgeçilmez." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlam ve kalıcı bir barış inşa edebiliriz"

Macron, iki ülke arasında varılan mutabakatın ayrıca Orta Doğu'da herkesin barış ve güvenliğine hizmet edecek kapsamlı bir müzakere yolunu açtığını belirterek, "Bu, İran'ın nükleer ve balistik programları ile bölgesel istikrarsızlaştırma politikasına yönelik endişeleri gidermeyi sağlamalı. Böylece sağlam ve kalıcı bir barış inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın ortaklarıyla bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğuna dikkati çeken Macron, Lübnan makamlarının, Lübnan'ın egemenliğini yeniden sağlamaya yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Macron, toprak bütünlüğünü sağlama ve halkın ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahip olan tek aktörün devlet olduğunu savunarak, bunun için bölgede güçlü ve kalıcı bir ateşkes gerektiğini kaydetti.