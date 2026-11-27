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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni bütçesi için teklif edilen 204 milyar avroluk kesintinin birlik için stratejik bir hata teşkil ettiğini belirtti.

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürmesi beklenen AB Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Zirvenin ilk gününün ardından düzenlediği basın toplantısında Macron, yeni bütçe için teklif edilen 204 milyar avroluk kesintinin birlik için stratejik bir hata teşkil ettiğini ifade etti.

Macron, bütçenin bu haliyle kabul edilmesi halinde "Avrupa'daki kamu yatırımlarının Çin ve ABD'nin gerisinde kaldığını kayda geçirmiş" olacaklarını söyleyerek, "Fransa (AB bütçesinde) ek kesintileri desteklemiyor." dedi.

Birliğin Ortak Tarım Politikası programı kapsamındaki Fransa'nın mevcut yaklaşık 66 milyar avroluk bütçe payının korunmasını istediğini vurgulayan Macron, AB'nin büyük teknoloji devlerine yönelik dijital vergisinin 2028'de yürürlüğe girmesi beklentisini dile getirdi.

Macron, AB'nin yeni bütçesi konusunda 31 Aralık'a kadar uzlaşma sağlanamaması halinde müzakerelerin yalnızca 2027'nin ikinci yarısında yeniden başlayabileceğine işaret ederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupalıların güvenliği için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA