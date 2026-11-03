Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Maçka'da ligarba panelinde üretim ve 600-750 liralık satış fiyatı konuşuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maçka Dernekler Federasyonunun organize ettiği ligarba paneli, Trabzon'un Maçka ilçesindeki Halil Atmaca Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ürünün 600 ila 750 lira arasında satıldığını belirterek üretimin artırılması çağrısı yaptı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde ligarba üretiminin yaygınlaştırılması ve ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla panel düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maçka Dernekler Federasyonunca organize edilen panel, Halil Atmaca Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon ve Maçka'nın tarımsal potansiyeline dikkati çekerek, ligarba üretiminin ilçeye ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.

Maçka'nın ligarba yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Genç, ürünün piyasada 600 ila 750 lira arasında satışa sunulduğunu aktardı.

Genç, amaçlarının ilçenin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak, yeni bir üretim anlayışı geliştirmek ve Trabzon'u tarımın farklı alanlarında da öncü konuma taşımak olduğunu kaydetti.

Üretimin ve ekonominin geliştirilmesi çağrısında bulunan Genç, vatandaşların daha fazla kazanması için üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Panele, Vali Yardımcısı ve Ortahisar Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka Dernekler Federasyonu Başkanı Erkan Ataç, Maçka Ziraat Odası Başkanı Oğuz Öğün, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim

Fener taraftarı bu işe ne diyecek! En sonunda o da patladı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooter'lı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi

Bakan Gürlek, fon vurgunu hakkında bu ifadeyi ilk kez kullandı

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! İşaret ettiği yer çok kutsal
Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı

Futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı!
Trump'ı 'topal ördek' yapabilecek seçim! Türkiye’yi nasıl etkileyecek? CAATSA ve F-35 detayı

Trump'ı "topal ördek" yapabilecek seçim! Türkiye’yi nasıl etkileyecek?