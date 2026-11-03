Maçka'da ligarba panelinde üretim ve 600-750 liralık satış fiyatı konuşuldu

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Trabzon'un Maçka ilçesinde ligarba üretiminin yaygınlaştırılması ve ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla panel düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maçka Dernekler Federasyonunca organize edilen panel, Halil Atmaca Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon ve Maçka'nın tarımsal potansiyeline dikkati çekerek, ligarba üretiminin ilçeye ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.

Maçka'nın ligarba yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Genç, ürünün piyasada 600 ila 750 lira arasında satışa sunulduğunu aktardı.

Genç, amaçlarının ilçenin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak, yeni bir üretim anlayışı geliştirmek ve Trabzon'u tarımın farklı alanlarında da öncü konuma taşımak olduğunu kaydetti.

Üretimin ve ekonominin geliştirilmesi çağrısında bulunan Genç, vatandaşların daha fazla kazanması için üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Panele, Vali Yardımcısı ve Ortahisar Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka Dernekler Federasyonu Başkanı Erkan Ataç, Maçka Ziraat Odası Başkanı Oğuz Öğün, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA