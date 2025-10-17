Haberler

Maccabi Tel Aviv Taraftarları, Aston Villa Maçına Alınmayacak

West Midlands Polisi, güvenlik nedeniyle Maccabi Tel Aviv taraftarlarının 6 Kasım'da Aston Villa ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına alınmayacağını duyurdu. Maçın 'yüksek riskli' olduğu belirtildi.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in taraftarları, UEFA Avrupa Ligi'nde takımlarının 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Aston Villa ile oynayacağı maça alınmayacak.

West Midlands Polisi, karşılaşmayı mevcut istihbarat ve geçmiş olaylar doğrultusunda "yüksek riskli" olarak sınıflandırdıklarını açıklarken, maçların güvenlik sertifikalarını vermekten sorumlu güvenlik danışma grubu (Safety Advisory Group), deplasman taraftarlarının stada alınmayacağı konusunda Aston Villa'yı bilgilendirdi.

Aston Villa Kulübünden yapılan açıklamada, güvenlik danışma grubunun talimatı üzerine deplasman taraftarlarının maça alınmayacağı belirtilerek, "Kulübümüz, süreç boyunca Maccabi Tel Aviv ve yerel yetkililerle sürekli iletişim halinde. Maça katılacak taraftarların ve bölge sakinlerinin güvenliği, alınan her kararın merkezinde yer almaktadır." denildi.

UEFA: "Yerel makamları güvenlikten sorumludur"

UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Maçların oynandığı ülkenin yetkili yerel makamları güvenlikten sorumludur. Bu tür kararlar, her maç için ayrı ayrı yapılan kapsamlı risk değerlendirmelerine dayanılarak alınır." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Dayanışma Kampanyası, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, "Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçını iptal edin. İsrail futbol takımları, soykırım ve apartheid uygularken uluslararası turnuvalarda oynamamalı." paylaşımını yaptı.

Karara destek veren Game Over Israel organizasyonu, "Futbol kültürünün soykırımda sistematik olarak araçsallaştırılmasına dair kapsamlı kanıtlar topladık ve doğruladık. Bu rapor, stadyumlarda yaşanan ırkçılıktan Avrupa'daki saldırılara, soykırımı futbol propagandasına dönüştüren askerlere kadar çeşitli bulguları bir araya getiriyor ve İsrail'in küresel spordaki yerinin savunulamaz olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kararı destekleyen Birmingham Bağımsız Milletvekili Ayoub Khan da "Maçla ilgili bu kadar büyük bir gerginlik ve belirsizlik varken, radikal önlemler alınması doğruydu." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise karara tepki göstererek, "Bu yanlış bir karar. Sokaklarımızda antisemitizme izin vermeyeceğiz. Polislerin görevi, tüm futbol taraftarlarının şiddet veya tehdit korkusu olmadan maçların tadını çıkarabilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Maccabi Tel Aviv taraftarlarının sicili kötü

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon Hollanda'nın Ajax takımına konuk olan ve 5-0 yenilen Maccabi Tel Aviv'in taraftarları, iki gün boyunca şehirde düzensizliğe neden olmuştu.

Hollanda polisinin raporuna göre, bir binanın cephesine asılmış Filistin bayrağını yırtıp yakan İsrailli taraftarlar, araçlara zarar verdi.

5 kişinin hastaneye kaldırıldığı olaylarda 62 kişi gözaltına alınmıştı.

Avrupa sokaklarında her maç öncesi İsrail'e tepki

İsrail'in milli takım ve kulüp düzeyinde her maçından önce Avrupa sokaklarında büyük gösteriler düzenleniyor.

Gazze'deki soykırım nedeniyle karşılaşmanın oynanmasına karşı çıkan ve İsrail'in spordan men edilmesini isteyen on binler son olarak milli maçlar öncesi Norveç'in başkenti Oslo'da ve İtalya'nın Udine kentinde, Basketbol Avrupa Ligi karşılaşması öncesi de İspanya'nın Valencia kentinde toplanarak tepkilerini gösterdi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Güncel
500
