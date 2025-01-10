Macaristan'da Yabancı Yatırımların Yüzde 80'i Asya'dan

BUDAPEŞTE, 10 Ocak (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 2024 yılında Macaristan'daki yabancı yatırımların en büyük payını Çin'in oluşturduğunu açıkladı. Szijjarto, perşembe günü yaptığı açıklamada Çinli şirketler tarafından gerçekleştirilen yedi projenin, yıl boyunca yapılan toplam yatırım değerinin neredeyse yarısını oluşturduğunu belirtti.

Szijjarto, Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda, Güney Kore ve Japon şirketlerinin de önemli projeler açıkladığını belirterek, Asya'nın Macaristan ekonomisinin büyümesindeki itici güç olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre Çin, Güney Kore ve Japonya, Macaristan'daki doğrudan yabancı yatırımların (FDI) yüzde 80'ini oluşturarak 4.000 milyar forintlik (9,97 milyar ABD doları) yeni yatırımla dikkat çekti.

Hükümetin Asya'dan yüksek değerli projeleri çekmeye odaklandığını vurgulayan Szijjarto, "Eğer dış baskılara boyun eğseydik ve Doğu Açılımı stratejisini ya da ekonomik tarafsızlık stratejisini uygulamasaydık, Doğu yatırımlarından kopmaya izin verseydik, binlerce iş ve milyarlarca euro değerinde yatırım başka ülkelere giderdi" dedi.

Almanya ve ABD ise yatırım sıralamasında dördüncü ve beşinci sırayı güvence altına alarak Macaristan ekonomisinin önemli katkı sağlayıcıları oldu.

Szijjarto, dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcıların ileri teknoloji getirdiğini ve istihdam yarattığını söyledi.