Üye Girişi
Haberler
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi

Macaristan'da Yabancı Yatırımların Yüzde 80'i Asya'dan

Macaristan'da Yabancı Yatırımların Yüzde 80'i Asya'dan
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 2024'teki yabancı yatırımların en büyük payının Çin'e ait olduğunu açıkladı. Çinli şirketler, yıl boyunca yapılan yatırımların neredeyse yarısını oluşturdu. Güney Kore ve Japonya da önemli katkılarda bulundu. Szijjarto, Asya'nın Macaristan ekonomisine sağladığı katkıları vurguladı.

BUDAPEŞTE, 10 Ocak (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 2024 yılında Macaristan'daki yabancı yatırımların en büyük payını Çin'in oluşturduğunu açıkladı. Szijjarto, perşembe günü yaptığı açıklamada Çinli şirketler tarafından gerçekleştirilen yedi projenin, yıl boyunca yapılan toplam yatırım değerinin neredeyse yarısını oluşturduğunu belirtti.

Szijjarto, Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda, Güney Kore ve Japon şirketlerinin de önemli projeler açıkladığını belirterek, Asya'nın Macaristan ekonomisinin büyümesindeki itici güç olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre Çin, Güney Kore ve Japonya, Macaristan'daki doğrudan yabancı yatırımların (FDI) yüzde 80'ini oluşturarak 4.000 milyar forintlik (9,97 milyar ABD doları) yeni yatırımla dikkat çekti.

Hükümetin Asya'dan yüksek değerli projeleri çekmeye odaklandığını vurgulayan Szijjarto, "Eğer dış baskılara boyun eğseydik ve Doğu Açılımı stratejisini ya da ekonomik tarafsızlık stratejisini uygulamasaydık, Doğu yatırımlarından kopmaya izin verseydik, binlerce iş ve milyarlarca euro değerinde yatırım başka ülkelere giderdi" dedi.

Almanya ve ABD ise yatırım sıralamasında dördüncü ve beşinci sırayı güvence altına alarak Macaristan ekonomisinin önemli katkı sağlayıcıları oldu.

Szijjarto, dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcıların ileri teknoloji getirdiğini ve istihdam yarattığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Roketsan mühendisi ölmeden önce internette bu aramayı yapmış
img

Masada kritik konular vardı! Dikkat çeken "beyaz dosya" detayı
img

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf
Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

Sektörü karıştıran iddialar sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
Ofisteki yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı
Roketsan mühendisi ölmeden önce internette 'intihar yöntemleri' araması yapmış

Roketsan mühendisi ölmeden önce internette bu aramayı yapmış

Son Dakika Haberleri

Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım kaç yaşında, nereli? Ayşe Barım hayatı ve kariyeri! Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 OCAK: İstanbul barajlarında son durum nedir? Ayşe Barım hakkında soruşturma mı başlatıldı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ocak yağmur yağacak mı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 10 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta final günü kim kazandı? Aslı Hünel neden ağladı? Aslı Hünel ne anlattı, abisi ile neden küstü? Edip Akbayram sağlık durumu nedir? Edip Akbayram öldü mü? Selim İleri kimdir, kaç yaşında öldü? Selim İleri neden vefat etti? AÖF GİRİŞ | AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.