Macaristan Başbakanı Orban: "Macaristan ve Türkiye birlikte ilerliyor"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verimli görüşmeler yaptığını belirterek, "Macaristan ve Türkiye birlikte ilerliyor." ifadesini kullandı.

Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli görüşmeler yaptığını belirten Orban, iki ülke arasındaki ticareti güçlendirdiklerini, TürkAkım'ı güvence altına aldıklarını ve "diğerleri gerginliği tırmandırırken" barış için birlikte durduklarını vurguladı.

Orban, "Macaristan ve Türkiye birlikte ilerliyor." ifadesini kullandı.