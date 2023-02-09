Macar Arama Kurtarma Ekip Üyesi Gözyaşlarını Tutamadı

Antakya’ya gelen Pest İli isimli Macar arama-kurtarma ekibi enkazdan bir kız çocuğu ve annesini kurtardı. 50’den fazla kurtarmaya katılmış olan deneyimli ekip üyesinin, Macar TV’sine röportaj verirken gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.

Antakya'ya gelen Pest İli isimli Macar arama-kurtarma ekibi enkazdan bir kız çocuğu ve annesini kurtardı. 50'den fazla kurtarmaya katılmış olan deneyimli ekip üyesinin, Macar TV'sine röportaj verirken gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.

Merkez odağı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat depremleri 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Yurt içinden olduğu kadar 100'e yakın ülkeden de arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye yardıma koştu.

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Antakya'ya gelen Pest İli isimli Macar arama-kurtarma ekibinin enkazdan anne ve küçük çocuğunun kurtarılması görüntülerini paylaştı. Kurtarma ekibindeki bir deneyimli personelin daha sonra Macar televizyonuna röportaj verirken gözyaşlarını tutamaması izleyenleri duygulandırdı.

Büyükelçi Matis, gözyaşlarını tutamayan kurtarma personeli için "Bir küçük kız 10 saat çalışma ardından kurtarıldı. Arkadaş en çevik kurtarmacılardan birisi. 50'den fazla felaket gördü. Genelde 'duygulanmıyorsun' diyorlar. Bu ekibin başında. Haydi devam" ifadesini kullandı.