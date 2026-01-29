Haberler

AK Parti Ankara Milletvekili Çam, Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Çubuk ilçesinde kadına yönelik sosyal ve ekonomik projeleri desteklemek amacıyla Kadın El İşleri Atölyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, atölye çalışmaları ve kursiyerlerin üretimleri hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Çubuk ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Çam, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Mazhar Balcı Konağı'na gelen Çam, Kadın El İşleri Atölyesi'nde kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atölyede kısa sürede önemli işlerin yapıldığını belirten Çam, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını arttırmak için desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Atölyede görevli Neslihan Yiğiner ise ziyaretlerinden dolayı Çam'a teşekkür ederek, kadınların atölyeye ilgi gösterdiğini aktardı.

