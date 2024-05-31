Lüleburgaz Kaymakamı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Tezcan ile Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mucahit Sözal'ı makamında kabul etti.

Yüce, ziyarette Kocaeli'nde Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenecek Hentbol Erkekler 2. Lig'e terfi müsabakaları ile Lüleburgaz'da gerçekleştirilecek Kadınlar 2. Lig'e terfi müsabakalarında takımlara başarılar diledi.

Sporun ve sporcuların her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Yüce, takımların müsabakalarda başarı elde edeceğine inandıklarını kaydetti.

Tezcan da Kaymakam Yüce'ye adının yer aldığı formayı hediye etti.

Kan bağışı kampanyası

Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Sensiz Olmaz" sloganıyla Lüleburgaz Lisesi salonunda gerçekleştirilen kampanyada, Kaymakam Salih Yüce ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de bağışta bulundu.

Erdem, burada yaptığı konuşmada, kan bağışının çok önemli olduğunu belirterek, bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

Kampanyada, öğretmen ve öğrenciler de kan bağışında bulundu.

Vektörle mücadelede çalışmaları

Lüleburgaz'da vektörle mücadelede ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yaptığı belirtildi.

Ekiplerin, çalışmalarını larva üreme alanları, kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar ve parklarda sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla ilaçlama çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ile 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesinin Pancar köyü, Alpullu beldesinin Yeni ve Şeker mahalleleri ile kent merkezine bağlı Kavaklı beldesinin Turist Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Pancar köyünde 14.00-16.00, Yeni Mahallesi'nde 10.00-14.00, Şeker Mahallesi'nde 08.00-10.00, Turist Mahallesi'nde de 09.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.