Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Koray Güven'i kabul etti. Ayrıca Lüleburgaz Şamiloğlu Spor Kulübü, Türkiye Yıldızlar Karate Ligi'nde 24 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Koray Güven'i makamında kabul etti.
Gerenli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Güven'e bilgi verdi.
Güven de, esnafın taleplerini Gerenli'ye aktardı.
Türkiye Yıldızlar Karate Ligi
Lüleburgaz Şamiloğlu Spor Kulübü, Spor Toto Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap müsabakalarında 24 madalya kazandı.
Kulüp Başkanı Ferruh Perdar, İstanbul Bağcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara çok sayıda sporcunun katıldığını belirtti.
Müsabakalarda üstün bir başarı gösterdiklerini ifade eden Perdar, elde edilen sonucun kendilerini gururlandırdığını vurguladı.